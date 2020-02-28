Гражданину Таджикистана смягчили приговор за незаконный въезд в РФ из-за маленьких детей

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:57:45+03:00

Он шесть раз пересекал границу

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В Озинском районе Саратовской области осудили 29-летнего гражданина Таджикистана. Его признали виновным в шести эпизодах незаконного пересечения границы.

- Орган УФМС запретил мужчине в 2014 году въезжать в Россию до 2017 года. Он покинул территорию страны, но в 2016 изменил свои паспортные данные, чтобы вернуться в РФ и тут трудоустроиться, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В период с марта 2016 по май 2017 года он шесть раз беспрепятственно пересекал границу в Казани, Белгородской, Брянской, Оренбургской областях и в Озинках Саратовской области.

Во время суда мужчина раскаялся. Учитывая наличие маленьких детей на иждивении, его приговорили к штрафу 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU