2020-02-28T11:45:14+03:00
Общество

Саратовцев предупредили об опасности на весеннем льду

Волонтеры рассказали об этом
Дарья Вострикова
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали об опасности, которая исходит от весеннего льда.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте», замерзшая кромка водоема быстро подтаивает и внешне она может выглядеть крепкой, на деле будучи рыхлой и пористой. Он не будет трещать, а провалится сразу, превращаясь в ледяную кашицу.

Нужно помнить, что быстрее всего распад льда происходит у берегов.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается выходить на водоемы, переправляться через реки и подступать к ним в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, который подвергается разливу и обвалу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, а также измерять глубину водоемов.

Несовершеннолетних взрослые должны предупредить об опасности, ведь именно с этой группой населения чаще всего происходят несчастные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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