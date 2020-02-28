2020-02-28T11:20:09+03:00
Общество

В Саратовской области ожидается мокрый снег

В регион придет небольшое похолодание
Дарья Вострикова
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В Саратовской области завтра, 29 февраля, с запада на восток пройдет холодный фронт, поэтому ночью и утром на большей части региона будут осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. В этот же день ожидается усиление ветра, он начнет дуть с юга и перейдет на северо-западное направление с порывами 6–11 м/с, ночью и утром они достигнут 15–19 м/с.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, понедельник и вторник пройдут без осадков.

В ближайшую ночь столбик термометра опустится до -3…+2 градусов, днем будет от +2 до +7, а в воскресенье и понедельник ночью будет -1…-6 градусов, днем +3…+8. В воскресенье ветер будет слабым, а в понедельник начнет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с.

Несмотря на похолодание, погода все равно остается аномально теплой с отклонением от нормы на 10–12 градусов.

В Саратове в ближайшую ночь будет дуть усиленный ветер со скоростью 15–19 м/с, вечером и утром пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, температура к утру достигнет нуля градусов. Днем в субботу будет +4…+6 градусов тепла, последующие дни ночью в Саратове будет -1…-3 градуса, а днем порядка +5…+7 градусов.

Также в регионе ожидаются туман и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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