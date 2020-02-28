Под Саратовом парень ударил битой знакомого на автобусной остановке

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:18:26+03:00

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В Новобурасском районе Саратовской области осудили 23-летнего жителя поселка Бурасы. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- Парень 7 июля 2019 года захотел встретиться с 21-летним знакомым на автобусной остановке в деревне Бессоновка, чтобы поговорить, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Во время общения они начали ругаться. Тогда 23-летний взял из машины самодельную деревянную биту и ударил соперника по голове, тот упал, а злоумышленнику стукнул еще раз кулаком.

Суд приговорил гражданина к двум годам условно с испытательным сроком три года, а также обязал возместить фонду ОМС Саратовской области 51 тыс. рублей, которые были потрачены на лечение потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU