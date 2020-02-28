В Саратовской области на праздничные дни назначены дополнительные поезда

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:28:10+03:00

Пригородные поезда между Саратовом, Красным Кутом и Александровым Гаем будут курсировать дополнительно 9 и 10 марта

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Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в праздничные дни назначены дополнительные рейсы пригородных поездов на направлении Саратов — Красный Кут — Александров Гай:

На 9 марта:

- №6518 Саратов-1 — Красный Кут отправлением со станции Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную станцию Красный Кут в 18:57;

- №6520 Красный Кут — Александров Гай отправлением со станции Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную станцию Александров Гай в 21:53.

На 10 марта:

- №6519 Александров Гай — Красный Кут отправлением со станции Александров Гай в 03:12, прибытием на конечную станцию Красный Кут в 05:59;

- №6517 Красный Кут — Саратов-1 отправлением со станции Красный Кут в 06:09, прибытием на конечную станцию Саратов-1 в 08:21.

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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU