2020-02-28T10:08:36+03:00
Общество

Аэродром в Дубках признают «достопримечательным местом»

Решение о появлении нового достопримечательного места в Саратовском районе уже принято
Александр Уриевский
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На аэродроме в Дубках учился летать Юрий ГагаринНа аэродроме в Дубках учился летать Юрий ГагаринФото: Дарья Вострикова
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В Управлении правительства Саратовской области по охране объектов культурного наследия оценили историко-культурную ценность аэродрома в Дубках.

Здесь в аэроклубе ДОСААФ учился летать первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Аэроклуб носит его имя.

По результатам обсуждений научно - методического совета управления специалисты высказались за придание этому объекту статуса -достопримечательное место.

Теперь в Управлении должны изготовить соответствующий приказ, чтобы статус вступил в силу.

Создание достопримечательного места позволит включить охранные статусы для этой территории, привести дополнительные ресурсы для развития района. Развитие аэродрома должно быть связано с реализацией проекта парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина. Об этом заявлял посетивший недавно аэродром в Дубках Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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