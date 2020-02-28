Аэродром в Дубках признают «достопримечательным местом»
В Управлении правительства Саратовской области по охране объектов культурного наследия оценили историко-культурную ценность аэродрома в Дубках.
Здесь в аэроклубе ДОСААФ учился летать первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Аэроклуб носит его имя.
По результатам обсуждений научно - методического совета управления специалисты высказались за придание этому объекту статуса -достопримечательное место.
Теперь в Управлении должны изготовить соответствующий приказ, чтобы статус вступил в силу.
Создание достопримечательного места позволит включить охранные статусы для этой территории, привести дополнительные ресурсы для развития района. Развитие аэродрома должно быть связано с реализацией проекта парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина. Об этом заявлял посетивший недавно аэродром в Дубках Вячеслав Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU