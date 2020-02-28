В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Движение прервалось в центре
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Сегодня, 28 февраля, в Саратове у остановки «ЦКР» в обоих направлениях прервалось движение трамваев №№3 и 11.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка вагоны следуют по улице Кутякова к остановке «ДЦ «Навигатор»».
«Одиннадцатые» ходят от 6-го квартала только до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU