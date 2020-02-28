В Саратове встали трамваи двух маршрутов

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 февраля, в Саратове у остановки «ЦКР» в обоих направлениях прервалось движение трамваев №№3 и 11.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка вагоны следуют по улице Кутякова к остановке «ДЦ «Навигатор»».

«Одиннадцатые» ходят от 6-го квартала только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU