2020-02-28T10:00:49+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина пригласил соседа в гости к женщине и зарезал его

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 57-летнему мужчине.

Следствие считает, что днем 26 февраля гражданин пришел в гости к соседке на улице Комсомольская. Женщина предложила выпить и послала его за алкоголем. По пути он встретил 36-летнего соседа и пригласил присоединиться.

Во время застолья младший из гостей начал флиртовать с хозяйкой, что вызвало приступ ревности у 57-летнего мужчины. Он схватил нож и ударил соперника в шею.

Раненый ушел к себе домой и скончался.

Свою вину гражданин признал и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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