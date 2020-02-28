В Энгельсе мужчина пригласил соседа в гости к женщине и зарезал его
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 57-летнему мужчине.
Следствие считает, что днем 26 февраля гражданин пришел в гости к соседке на улице Комсомольская. Женщина предложила выпить и послала его за алкоголем. По пути он встретил 36-летнего соседа и пригласил присоединиться.
Во время застолья младший из гостей начал флиртовать с хозяйкой, что вызвало приступ ревности у 57-летнего мужчины. Он схватил нож и ударил соперника в шею.
Раненый ушел к себе домой и скончался.
Свою вину гражданин признал и был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU