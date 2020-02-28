В Энгельсе мошенница продает талоны на вывоз мусора

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:55:57+03:00

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Жительница одного из домов на улице Маршала Василевского в Энгельсе встретила мошенницу, которая предложила ей купить талоны на вывоз крупногабаритной техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Регоператора, гражданку смутили слова неизвестной, поэтому она пришла в контакт-центр Регоператора по обращению с ТКО для разъяснения.

По словам жительницы Энгельса, эта женщина обошла все многоэтажные дома поселка Мелиорация с аналогичным предложением.

- Осенью прошлого года были выявлены факты незаконного сбора наличных денег с энгельсских предпринимателей. Теперь продажа талонов. К сожалению, Региональный оператор достаточно часто сталкивается с фактами нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Любая бытовая техника, например, холодильники, газовые плиты, микроволновки — отходы, образованные в процессе жизнедеятельности относятся к крупногабаритным отходам, которые входят в состав твёрдых коммунальных и подлежат вывозу с контейнерных площадок в рамках установленного тарифа. Дополнительно заключать договора или покупать талоны на вывоз бытовой техники не требуется. Обращаю внимание, что крупногабаритные отходы необходимо размещать в бункерах-накопителях или специальных отсеках контейнерных площадок, чтобы их вывезли в общем порядке, — рассказал директор Регионального оператор Михаил Андреев.

Отмечено, что эта организация также не ходит по квартирам и магазинам и не собирает плату за услугу по обращению с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU