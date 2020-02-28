2020-02-28T09:36:25+03:00
Общество

Прокуратура обязала УК в Саратове стереть надписи про наркотики с фасада дома

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова одна из управляющих компаний из-за своего бездействия попала в поле зрения прокуратуры.

- На фасаде многоквартирного дома, которым управляет ООО «УК Алекс» есть надписи о способах приобретения наркотиков и способах заработках в этой сфере, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

УК не торопилась стирать эту информацию со стен, а ведь она способствует распространению наркомании среди населения, в том числе — несовершеннолетних.

Прокуратура внесла в адрес руководителя компании представление. После этого нарушения устранили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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