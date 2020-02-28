Прокуратура: У обанкротившегося завода РМК похитили 2 млн рублей
В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила хищение на предприятии-банкроте.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее, в январе 2017 года, Арбитражный суд ввел процедуру банкротства в отношении АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций».
Во время проверки было обнаружено хищение из кассы предприятия 2 млн рублей. Установлено, что с 2017 по 2018 год средства похитил конкурсный управляющий.
Кроме того, на организации накопилась задолженность по зарплате в сумме более 30 млн рублей.
Прокуратура направила в следственные органы материалы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU