2020-02-28T09:23:00+03:00
Происшествия

Прокуратура: У обанкротившегося завода РМК похитили 2 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении конкурсного управляющего
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила хищение на предприятии-банкроте.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее, в январе 2017 года, Арбитражный суд ввел процедуру банкротства в отношении АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций».

Во время проверки было обнаружено хищение из кассы предприятия 2 млн рублей. Установлено, что с 2017 по 2018 год средства похитил конкурсный управляющий.

Кроме того, на организации накопилась задолженность по зарплате в сумме более 30 млн рублей.

Прокуратура направила в следственные органы материалы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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