Монумент с самолетом Як-3 в Заводском районе Саратова станет объектом культурного наследия
Самолет Як-3, который расположен на постаменте возле администрации Заводского района Саратова, будет включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Решение было принято на заседании научно-методического совета при областном управлении по охране культурного наследия на прошлой неделе.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете, все присутствующие специалисты единогласно проголосовали за то, чтобы включить самолет в список культурного наследия.
Теперь должен быть опубликован соответствующий приказ управления, который далее пройдет согласование в правоохранительных структурах. С момента выхода приказа постамент с самолетом будут находиться под защитой законодательства об охране культурного наследия.
Напомним, ранее ветеран САЗа Александр Бернадский рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о разрушении мемориала авиастроителям, погибшим в годы войны, который находился на территории бывшего авиазавода в Заводском районе Саратова.
Вячеслав Володин подчеркнул, что на это «никто не имел права», а у тех, кто решился, нет «ничего святого».
Володин о сносе мемориала на САЗе.
ИСТОЧНИК KP.RU