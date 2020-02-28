Монумент с самолетом Як-3 в Заводском районе Саратова станет объектом культурного наследия

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:57:29+03:00

Ранее на территории САЗа был снесен мемориал погибшим в ВОВ

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Самолет Як-3, который расположен на постаменте возле администрации Заводского района Саратова, будет включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Решение было принято на заседании научно-методического совета при областном управлении по охране культурного наследия на прошлой неделе.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете, все присутствующие специалисты единогласно проголосовали за то, чтобы включить самолет в список культурного наследия.

Теперь должен быть опубликован соответствующий приказ управления, который далее пройдет согласование в правоохранительных структурах. С момента выхода приказа постамент с самолетом будут находиться под защитой законодательства об охране культурного наследия.

Напомним, ранее ветеран САЗа Александр Бернадский рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о разрушении мемориала авиастроителям, погибшим в годы войны, который находился на территории бывшего авиазавода в Заводском районе Саратова.

Вячеслав Володин подчеркнул, что на это «никто не имел права», а у тех, кто решился, нет «ничего святого».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/763432" frameborder="0"></iframe> Володин о сносе мемориала на САЗе.

ИСТОЧНИК KP.RU