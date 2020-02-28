Два ВАЗа мешают отремонтировать водовод на Чернышевского

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут начать восстановительные работы на водоводе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО» КВС», причина этого — припаркованные на месте повреждений автомобили.

Машины ВАЗ с номерами Х488ТА64 и М410НТ64 стоят напротив дома №118 по улице Чернышевского.

- Просим всех, кто обладает информацией о владельцах транспортных средств, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, — заявили в ООО «КВС».

ИСТОЧНИК KP.RU