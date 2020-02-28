В Энгельсе рецидивист оплатил покупки чужой банковской картой

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:49:22+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла мошенничество в отношении 56-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она потеряла кошелек с банковской картой на улице Тельмана, с устройства для оплаты впоследствии некто совершил покупки на сумму свыше 6 тыс. рублей в магазинах Энгельса.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, похищенное не изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU