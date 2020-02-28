В Саратове стартовал отбор территорий для благоустройства

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:14:17+03:00

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Сегодня, 28 февраля, в Саратове началось рейтинговое голосование за территории для благоустройства на 2021 год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, во всех районах города работают территориальные комиссии. Обозначить свой выбор может любой саратовец, которому исполнилось 14 лет, в участке вне зависимости от прописки до 20:00 по местному времени.

При себе необходимо иметь паспорт.

Можно выбрать из вариантов: набережная Космонавтов, парк у пруда Семхоз, скверы: имени Гагарина, Героев Краснодона, Детства, Детский парк, парк Свободы, сквер Первой учительницы и тот, что находится на проспекте 50 лет октября в промежутке от Технической улицы до 3-й дачной, бульвар на Астраханской и Большой Садовой, Ильинская площадь, сквер в микрорайоне «Звезда», бульвар на улице Рахова между Вавилова и Соколовой, сквер имени Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU