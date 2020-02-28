2020-02-28T09:43:28+03:00
Происшествия

Серийные воры в Саратовской области специализировались на краже техники и систем безопасности из частных домов

Задержанные школьные друзья совершили более 20 успешных вылазок
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Задержаны серийные воры в Саратове.

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Школьные друзья в Саратовской области подросли и открыли совместный криминальный проект — они обкрадывали дачи и загородные дома. На днях их задержали полицейские.

По признанию одного из задержанных, на их совести — более 20 краж на территории Воскресенского района.

Как рассказали воры, сначала они выбирали дома побогаче, потом смотрели на те, что попроще. Со временем, после успешных вылазок, они расширили географию своих краж.

Брали все самое ценное и компактное — электронику, компьютеры, электроинструмент, даже системы видеонаблюдения, которые должны были обеспечивать безопасность домов.

Задержали их сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела полиции «Саратовский». Возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас следователи устанавливают причастность к другим эпизодам краж на территории Саратовской области. Задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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