В Саратове пройдут сельхозярмарки

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:58:22+03:00

Будут работать несколько площадок

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В субботу, 29 февраля, в Саратове будут работать сельскохозяйственные ярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, торговые площадки откроются на Театральной площади, на рынке в поселке Юбилейный, рынке «Комсомольский», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на площадке «ТК на Топольчанской».

С 8:00 до 16:00 местные жители смогут приобрести картофель, овощи, рыбу, яйца и прочие продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU