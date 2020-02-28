В Саратове пройдут сельхозярмарки
Будут работать несколько площадок
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В субботу, 29 февраля, в Саратове будут работать сельскохозяйственные ярмарки.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, торговые площадки откроются на Театральной площади, на рынке в поселке Юбилейный, рынке «Комсомольский», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на площадке «ТК на Топольчанской».
С 8:00 до 16:00 местные жители смогут приобрести картофель, овощи, рыбу, яйца и прочие продукты питания.
ИСТОЧНИК KP.RU