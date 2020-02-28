2020-02-28T08:58:22+03:00
Общество

В Саратове пройдут сельхозярмарки

Будут работать несколько площадок
Дарья Вострикова
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В субботу, 29 февраля, в Саратове будут работать сельскохозяйственные ярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, торговые площадки откроются на Театральной площади, на рынке в поселке Юбилейный, рынке «Комсомольский», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на площадке «ТК на Топольчанской».

С 8:00 до 16:00 местные жители смогут приобрести картофель, овощи, рыбу, яйца и прочие продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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