Сельчанин под Саратовом до смерти забил 52-летнего мужчину из ревности к жене
В Дергачевском районе мужчина из ревности убил жителя соседнего села.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено, уголовное дело передано в суд.
По версии следствия, 36-летний злоумышленник приревновал жену к 52-летнему жителю другого села. Вечером 17 декабря он пришел к нему домой и застал там свою супругу.
В приступе гнева мужчина вытащил соперника во двор и принялся бить руками и ногами. Женщина вызвала полицию и медиков. Пострадавший был госпитализирован, но все равно скончался. Причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность, травматический шок из-за повреждения груди.
Обвиняемый признался в содеянном и был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU