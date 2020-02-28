Сельчанин под Саратовом до смерти забил 52-летнего мужчину из ревности к жене

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:57:15+03:00

Он застал их вместе

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В Дергачевском районе мужчина из ревности убил жителя соседнего села.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

По версии следствия, 36-летний злоумышленник приревновал жену к 52-летнему жителю другого села. Вечером 17 декабря он пришел к нему домой и застал там свою супругу.

В приступе гнева мужчина вытащил соперника во двор и принялся бить руками и ногами. Женщина вызвала полицию и медиков. Пострадавший был госпитализирован, но все равно скончался. Причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность, травматический шок из-за повреждения груди.

Обвиняемый признался в содеянном и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU