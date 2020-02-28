В Марксовском районе парень угнал чужой ВАЗ

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:37:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Марксовского района раскрыла угон у 38-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16:30 26 февраля до 4:37 27 февраля неизвестные угнали его ВАЗ-21074, припаркованный у дома на Интернациональной улице. Ключи находились в замке зажигания транспорта.

Вчера, 27 февраля, в 5:25 транспорт обнаружили на обочине улицы Куйбышева без повреждений.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист.

Транспорт вернули владельцу, на злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU