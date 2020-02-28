В Марксовском районе парень угнал чужой ВАЗ
Ключи зажигания находились в машине
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Полиция Марксовского района раскрыла угон у 38-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16:30 26 февраля до 4:37 27 февраля неизвестные угнали его ВАЗ-21074, припаркованный у дома на Интернациональной улице. Ключи находились в замке зажигания транспорта.
Вчера, 27 февраля, в 5:25 транспорт обнаружили на обочине улицы Куйбышева без повреждений.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист.
Транспорт вернули владельцу, на злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU