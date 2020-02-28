В Саратовской области стало больше многодетных семей

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:51:41+03:00

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На заседании коллегии по итогам работы министерства социального развития Саратовской области стало известно, что в регионе проживают более 312 тыс. семей с несовершеннолетними детьми, которые получают до 20 видов различных денежных выплат.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона, ячейки общества, где живут трое и более детей, могут получать до семи видов выплат.

В среднем в год многодетная малоимущая семья получает за счет средств областного бюджета денежные выплаты на сумму от 40 до 195 тыс. рублей каждая. Также в регионе проводится работа по предоставлению им государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств областного бюджета. За этот период помощь государства получили 1 376 семей на общую сумму 32,9 млн рублей. Семьи, где воспитываются семеро и более детей, могут получить транспорт. За счет государства было выделено 232 «Газели», 41 автомобиль вручили в 2019 году.

За последние пять лет число многодетных семей увеличилось, их насчитывается более 22 тыс.

Отметим, что в 2019 году Саратовская область включена в перечень регионов — участников пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза.

В 2020 году региону как участнику пилотного проекта предоставлено софинансирование из федерального бюджета в размере 336,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU