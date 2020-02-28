2020-02-28T08:49:08+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как защитить своих детей от инфекций

Важна профилактика
Дарья Вострикова
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Жителям Саратовской области рассказали, как защитить своих детей от риска получения инфекций.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, защита вакциной важна для детей. Нужно пройти ее в соответствии с графиком Национального календаря профилактических прививок. Защищаться нужно каждый год, оптимальное время для вакцинации это начало осени.

Также нужно приучить ребенка к необходимости мыть руки, намыливая их 20 секунд, после посещения туалета, перед едой, в общественных местах и других случаях, когда это необходимо. И объяснить, что нельзя меняться со сверстниками головными уборами, париками, резинками и заколками для волос, расческами, шарфами и другой одеждой. Такое ограничение необходимо для предотвращения распространения вшей и снижения вероятности заражения вредителями.

Лучше отказаться от использования грязных столовых приборов, стаканов, не пить из одной посуды. При кашле или чихании нужно прикрывать рот, а затем мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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