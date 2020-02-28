Рецидивист отобрал у саратовца телефон и сдал в ломбард
Деньги он потратил на себя
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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж у 48-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 февраля в 22:30 29-летний мужчина в квартире на Московском шоссе отобрал у него телефон Honor 8a.
Сумма ущерба превысила отметку в 8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист. Он признался, что сдал аппарат в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU