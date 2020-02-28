Рецидивист отобрал у саратовца телефон и сдал в ломбард

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:19:15+03:00

Деньги он потратил на себя

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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж у 48-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 февраля в 22:30 29-летний мужчина в квартире на Московском шоссе отобрал у него телефон Honor 8a.

Сумма ущерба превысила отметку в 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист. Он признался, что сдал аппарат в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU