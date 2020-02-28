В Саратове женщина упала на перила лестницы и пробила себе бедро

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:39:01+03:00

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Вчера вечером, 27 февраля, в доме на улице Челюскинцев в Саратове с 50-летней женщиной произошел несчастный случай.

По информации портала «ЧП-Саратов», по предварительным данным, гражданка шла по лестнице, оступилась и упала, проткнув себе бедро перилами.

Сотрудники областной и городской служб спасения бензорезом перекусили прутья и передали пострадавшую медикам скорой помощи для госпитализации.

Спасатели помогают медикам извлекать инородные тела из тела женщины, обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU