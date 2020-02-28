В Саратове женщина упала на перила лестницы и пробила себе бедро
Гражданка споткнулась
Изменить размер текста:
Вчера вечером, 27 февраля, в доме на улице Челюскинцев в Саратове с 50-летней женщиной произошел несчастный случай.
По информации портала «ЧП-Саратов», по предварительным данным, гражданка шла по лестнице, оступилась и упала, проткнув себе бедро перилами.
Сотрудники областной и городской служб спасения бензорезом перекусили прутья и передали пострадавшую медикам скорой помощи для госпитализации.
Спасатели помогают медикам извлекать инородные тела из тела женщины, обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU