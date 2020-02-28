В Саратове мужчина до смерти забил жену и отправился в колонию

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:27:38+03:00

После смерти женщины он сам вызвал полицию

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова вынесен приговор 47-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть женщины.

Установлено, что с 29 ноября по 3 декабря пьяный мужчина избил дома свою 48-летнюю жену. Женщина не обратилась к врачам и 6 декабря скончалась. После этого мужчина вызвал полицию и обо всем рассказал.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Свою вину злоумышленник полностью признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU