В Саратове мужчина до смерти забил жену и отправился в колонию
В Кировском районе Саратова вынесен приговор 47-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть женщины.
Установлено, что с 29 ноября по 3 декабря пьяный мужчина избил дома свою 48-летнюю жену. Женщина не обратилась к врачам и 6 декабря скончалась. После этого мужчина вызвал полицию и обо всем рассказал.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.
Свою вину злоумышленник полностью признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU