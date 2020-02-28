В Энгельсе квартирант не заплатил за проживание и украл холодильник

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:09:49+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 31-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с октября по 26 декабря 2019 года она сдавала квартиру на Полтавской улице в Энгельсе 22-летнему парню.

Он не заплатил за проживание и украл холодильник.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался житель Новоузенска, который успел продать технику.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU