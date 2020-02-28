В Энгельсе квартирант не заплатил за проживание и украл холодильник
Похищенное имущество парень продал неизвестному
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 31-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с октября по 26 декабря 2019 года она сдавала квартиру на Полтавской улице в Энгельсе 22-летнему парню.
Он не заплатил за проживание и украл холодильник.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался житель Новоузенска, который успел продать технику.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU