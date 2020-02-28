2020-02-28T16:46:30+03:00
Общество

Экоактивисты просят саратовцев не пользоваться одноразовой посудой на Масленицу

Стоит взять многоразовые приборы и контейнеры с собой
Ольга Симонова
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Экоактивисты движения «Зеленый бык» в Саратове просят горожан не пользоваться одноразовой посудой во время Масленицы.

- Не превращайте праздник в свалку мусора. Провожайте зиму красиво и экологично, — отметили сторонники ответственного потребления в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, последний день Масленицы пройдет 1 марта. В Саратове блинные празднования состоятся в городском парке, на Театральной площади и в национальной деревне парка Победы.

Экоактивисты предлагают во все эти места брать с собой термос или термокружку, домашние кухонные приборы и многоразовый контейнер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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