Экоактивисты просят саратовцев не пользоваться одноразовой посудой на Масленицу
Экоактивисты движения «Зеленый бык» в Саратове просят горожан не пользоваться одноразовой посудой во время Масленицы.
- Не превращайте праздник в свалку мусора. Провожайте зиму красиво и экологично, — отметили сторонники ответственного потребления в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, последний день Масленицы пройдет 1 марта. В Саратове блинные празднования состоятся в городском парке, на Театральной площади и в национальной деревне парка Победы.
Экоактивисты предлагают во все эти места брать с собой термос или термокружку, домашние кухонные приборы и многоразовый контейнер.
ИСТОЧНИК KP.RU