Вячеслав Володин о Предунивесарии: Можем, когда хотим
Сегодня, 27 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил строительство предунивесария в Саратове.
- Можем же, когда хотим. Почему саратовские строители сразу не могут хорошо? Нет стиля и подходов, хотя это стоит тех же денег, выбор плитки, цветоделения, - отметил он.
Володину понравилась отделка, цветовое оформление в корпусе. Он отметил, что если на этом объекте будет поставлена высокая планка по качеству, то это увидят все и будут требовать такого же качества при постройке новых школ.
Отделочные работы , по словам представителя подрядчика, завершат в апреле.
В спортзале предуниверсарияФото: Дарья Вострикова
Вячеслав Володин отметил, что потом будет достаточно за два месяца поставить оборудование, сдать объект, а в середине июля предуниверсарий можно открывать.
- Думаю, что 1 сентября уже будет первый набор, - отметил Вячеслав Володин.
Предунивесарий - благотворительный проект председателя Госдумы для детей из малообеспеченных семей и сирот. В лицее будут учиться 400 детей, начиная с 8 класса по направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура. Партнерами лицея будут ведущие вузы Саратова, школьники из районов будут проживать в интернете на 125 человек. "Лицей-интернат 64", как официально называется предуниверсарий, соединен с плавательным бассейном крытым переходом, предусмотрены условия для занятий спортом. Будут актовый и спортивный зал, комнаты для психологической разгрузки.
Он напомнил о ряде проектов в сфере образования и спорта, где сейчас в регионе идет работа. Школа в поселке Авиатор в Саратове примет ребят уже в этом году, как и школа в Приволжском в Энгельсском районе. Идет капитальный ремонт и строительство школы в Перелюбе, там планируется строительство бассейна. С мая начнется реконструкция и строительство пристроек школ №84 и № 5 в Саратове, капремонт школы в Турках также начнется в этом году.
Также в 2020 году завершится реконструкция стадиона «Волга», и приступят к стадиону «Спартак».
Вячеслав Володин подчеркнул, что надо объединить усилия всех властей и жителей, и сделать Саратов самым комфортным городом на Волге.
ИСТОЧНИК KP.RU