Вячеслав Володин о Предунивесарии: Можем, когда хотим

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:41:29+03:00

Председатель Госдумы посетовал, что в Саратове строители почему-то не могут сразу делать все хорошо

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Сегодня, 27 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил строительство предунивесария в Саратове.

- Можем же, когда хотим. Почему саратовские строители сразу не могут хорошо? Нет стиля и подходов, хотя это стоит тех же денег, выбор плитки, цветоделения, - отметил он.

Володину понравилась отделка, цветовое оформление в корпусе. Он отметил, что если на этом объекте будет поставлена высокая планка по качеству, то это увидят все и будут требовать такого же качества при постройке новых школ.

Отделочные работы , по словам представителя подрядчика, завершат в апреле.

В спортзале предуниверсарияФото: Дарья Вострикова

Вячеслав Володин отметил, что потом будет достаточно за два месяца поставить оборудование, сдать объект, а в середине июля предуниверсарий можно открывать.

- Думаю, что 1 сентября уже будет первый набор, - отметил Вячеслав Володин.

Предунивесарий - благотворительный проект председателя Госдумы для детей из малообеспеченных семей и сирот. В лицее будут учиться 400 детей, начиная с 8 класса по направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура. Партнерами лицея будут ведущие вузы Саратова, школьники из районов будут проживать в интернете на 125 человек. "Лицей-интернат 64", как официально называется предуниверсарий, соединен с плавательным бассейном крытым переходом, предусмотрены условия для занятий спортом. Будут актовый и спортивный зал, комнаты для психологической разгрузки.

Он напомнил о ряде проектов в сфере образования и спорта, где сейчас в регионе идет работа. Школа в поселке Авиатор в Саратове примет ребят уже в этом году, как и школа в Приволжском в Энгельсском районе. Идет капитальный ремонт и строительство школы в Перелюбе, там планируется строительство бассейна. С мая начнется реконструкция и строительство пристроек школ №84 и № 5 в Саратове, капремонт школы в Турках также начнется в этом году.

Также в 2020 году завершится реконструкция стадиона «Волга», и приступят к стадиону «Спартак».

Вячеслав Володин подчеркнул, что надо объединить усилия всех властей и жителей, и сделать Саратов самым комфортным городом на Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU