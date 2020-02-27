2020-02-27T12:32:07+03:00
Общество

Энгельсская прокуратура нашла в интернете три сайта по продаже паспортов

На страницы можно было зайти без регистрации
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области прокуратура нашла во время мониторинга интернета три незаконных сайта.

- В свободном доступе на страницах размещалась информация с предложением купить паспорта гражданина РФ. Зайти на ресурсы можно было без регистрации, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

В суд направили иск об ограничении доступа к данным сведениям. Требования прокуратуры удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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