Энгельсская прокуратура нашла в интернете три сайта по продаже паспортов
На страницы можно было зайти без регистрации
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В Энгельсе Саратовской области прокуратура нашла во время мониторинга интернета три незаконных сайта.
- В свободном доступе на страницах размещалась информация с предложением купить паспорта гражданина РФ. Зайти на ресурсы можно было без регистрации, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
В суд направили иск об ограничении доступа к данным сведениям. Требования прокуратуры удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU