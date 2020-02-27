Завтра саратовцы смогут проголосовать за реконструкцию общественных территорий в 2021 году
Вчера, 26 февраля, в комитете ЖКХ администрации города прошло заседание общественной комиссии о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, в его рамках завтра, 28 февраля, саратовцы смогут проголосовать, какую территорию из 16 необходимо реконструировать в 2021 году:
- набережная Космонавтов;
- парк у пруда Семхоз;
- сквер имени Гагарина Ю. А.;
- сквер Детства;
- сквер Героев Краснодона;
- сад «Липки»;
- Детский парк;
- парк Свободы;
- сквер Первой учительницы;
- сквер по проспекту 50 лет Октября (от улицы Техническая до 3-й Дачной);
- бульвар по Астраханской;
- бульвар по Большой Садовой;
- Ильинская площадь;
- устройство сквера в микрорайоне «Звезда» (улица Техническая);
- бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);
- сквер имени Кирова.
Дизайн-проекты этих территорий на заседании представил председатель комитета по градостроительству, архитектуре и капстроительству администрации города Виталий Желанов.
Также на заседании рассмотрели формирование территориальных счетных комиссий, их будет 59.
Проголосовать можно завтра, 28 февраля, с 8 до 20 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU