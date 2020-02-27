Завтра саратовцы смогут проголосовать за реконструкцию общественных территорий в 2021 году

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:00:14+03:00

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Вчера, 26 февраля, в комитете ЖКХ администрации города прошло заседание общественной комиссии о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в его рамках завтра, 28 февраля, саратовцы смогут проголосовать, какую территорию из 16 необходимо реконструировать в 2021 году:

- набережная Космонавтов;

- парк у пруда Семхоз;

- сквер имени Гагарина Ю. А.;

- сквер Детства;

- сквер Героев Краснодона;

- сад «Липки»;

- Детский парк;

- парк Свободы;

- сквер Первой учительницы;

- сквер по проспекту 50 лет Октября (от улицы Техническая до 3-й Дачной);

- бульвар по Астраханской;

- бульвар по Большой Садовой;

- Ильинская площадь;

- устройство сквера в микрорайоне «Звезда» (улица Техническая);

- бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);

- сквер имени Кирова.

Дизайн-проекты этих территорий на заседании представил председатель комитета по градостроительству, архитектуре и капстроительству администрации города Виталий Желанов.

Также на заседании рассмотрели формирование территориальных счетных комиссий, их будет 59.

Проголосовать можно завтра, 28 февраля, с 8 до 20 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU