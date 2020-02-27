В Саратове мужчину отправили в колонию за предновогодний дебош с мандаринами и шампанским
В Саратовской области вынесен приговор дебоширу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел вечером 26 декабря 2019 года в супермаркете поселка Дубки.
39-летний мужчина был сильно пьян и начал хозяйничать в торговом зале — он ел мандарины, пил пиво и шампанское, не заплатив за товары. Кроме того, он намеревался уйти с бутылкой алкоголя, но в этот момент приехали вызванные сотрудники полиции.
Участковый попытался объяснить мужчине, что тот нарушает закон, но в ответ получил удар кулаком в лицо. Кроме того, дебошир нецензурно обругал его в присутствии посетителей и сотрудников магазина.
На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что ранее он был судим и отбыл уже значительный срок, его отправили в колонию строгого режима на год.
ИСТОЧНИК KP.RU