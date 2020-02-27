2020-02-27T11:10:59+03:00
Происшествия

В Саратове мужчину отправили в колонию за предновогодний дебош с мандаринами и шампанским

Он также избил полицейского
Екатерина Семенова
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..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Саратовской области вынесен приговор дебоширу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел вечером 26 декабря 2019 года в супермаркете поселка Дубки.

39-летний мужчина был сильно пьян и начал хозяйничать в торговом зале — он ел мандарины, пил пиво и шампанское, не заплатив за товары. Кроме того, он намеревался уйти с бутылкой алкоголя, но в этот момент приехали вызванные сотрудники полиции.

Участковый попытался объяснить мужчине, что тот нарушает закон, но в ответ получил удар кулаком в лицо. Кроме того, дебошир нецензурно обругал его в присутствии посетителей и сотрудников магазина.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что ранее он был судим и отбыл уже значительный срок, его отправили в колонию строгого режима на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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