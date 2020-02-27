2020-02-27T11:06:20+03:00
Экономика

В Минпроме рассказали о судьбе проблемных саратовских заводов

Андрей Архипов пообещал стабилизировать ситуацию на «Контакте»
Екатерина Семенова
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Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов сегодня, 27 февраля, рассказал о ситуации на проблемных предприятиях региона.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он остановился, в частности, на заводах «Тантал», «Контакт», Энгельсском локомотивном заводе.

По словам министра, на «Тантале» сложилась сложная ситуация.

- Загрузить свыше точки безубыточности, исходя из тех уникальных технологий, которые там остались, не представляется возможным. По факту там сейчас ничего не производится. Линии, которые могут что-то производить, будут проданы другим предприятиям, в том числе саратовским, — сказал Андрей Архипов.

На Энгельсском локомотивном заводе нет такой изношенности оборудования. Предприятие новое, способное выпускать продукцию мирового уровня. Однако достичь договора с покупателем локомотивов не удалось, поэтому начала расти задолженность по кредитам уже поданы иски в отношении завода на сумму более 9 млрд рублей.

- Руководство предприятия не могло предусмотреть многие факторы, которые изменили экономическую ситуацию — кризис на Украине, санкционные риски, изменения у монополиста и т. д., — рассказал Архипов.

Поэтому сейчас планируется продать предприятие единым лотом, чтобы новый собственник смог запустить инвестпроект в сфере машиностроения.

Что касается «Контакта», то есть план оздоровления предприятия. Будет оптимизирована территория, куда минпром рассчитывает привлечь резидентов. Сам завод предполагается вовлечь в реализацию нацпроектов.

- Ситуацию на «Контакте» в этом году стабилизируем, — заявил Андрей Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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