В День защитника Отечества у жительницы Энгельса украли из квартиры телефон

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:24:11+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу у местной жительницы. Преступление произошло в День защитника Отечества.

- Вечером 25 февраля 26-летняя женщина сообщила в полицию, что путем свободного доступа из ее квартиры забрали Xiaomi Redmi, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали ранее судимого 31-летнего мужчину. Телефон у него не изъяли, он его заложил.

ИСТОЧНИК KP.RU