2020-02-27T10:24:11+03:00
Происшествия

В День защитника Отечества у жительницы Энгельса украли из квартиры телефон

В похищении подозревают 31-летнего рецидивиста
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу у местной жительницы. Преступление произошло в День защитника Отечества.

- Вечером 25 февраля 26-летняя женщина сообщила в полицию, что путем свободного доступа из ее квартиры забрали Xiaomi Redmi, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали ранее судимого 31-летнего мужчину. Телефон у него не изъяли, он его заложил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взятка сотруднице Роспотребнадзора попала на камеру наблюдения магазина под Саратовом
Преподаватель ПИУ РАНХиГС стала Общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Саратовской области
Жительница Балакова раскаялась в желании сбыть гашиш и попала в колонию на семь лет
Вячеслав Володин о предуниверсарии: Можем, когда хотим
Энгельсская прокуратура нашла в интернете три сайта по продаже паспортов
В «Ласточкине» пообещали весной сделать дорогу
Панков: На встречах Володина с людьми чиновники не могут отсечь неудобные для них вопросы
Телефонные мошенники лишили жительницу Саратова 119 тыс. рублей и поиздевались напоследок
Отключенным от воды жителям Ленинского района завтра организуют подвоз
В Саратове горела многоэтажка на Чернышевского
В Солнечном из квартиры бухгалтера женщина вытащила технику
В Саратовской области девушка пропала без вести после поездки на такси