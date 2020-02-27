Минпром заявил о плюсах для саратовских предприятий из-за ситуации по коронавирусу

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:08:05+03:00

Это касается тех, кто конкурирует с китайскими производителями

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Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов на пресс-конференции 27 февраля заявил, что не видит проблемы для региональной промышленности в связи с ситуацией по коронавирусу.

- Не думаю, что есть минус для наших промпредприятий. А для некоторых даже плюс, кто конкурирует с китайцами. Сейчас влияния коронавируса нет на промышленность Саратовской области, — заявил Андрей Архипов.

Также он отметил, что на предприятиях возникли определенные логистические трудности, но они решаются с помощью федеральных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU