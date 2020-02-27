2020-02-27T09:52:16+03:00
Происшествия

Саратовец с 12 сроками лишил продавщицу в Саратове шестого iPhone

Телефон пропал из подсобки
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 26 февраля, раскрыла кражу, произошедшую на День защитника Отечества.

- Вечером 20-летняя продавец магазина на улице Радищева обратилась в отдел и рассказала, что кто-то из подсобки украл iPhone 6 за 9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 31-летнего мужчину из Маркса, имеющего 12 сроков за плечами за кражи и ограбление.

Гражданин признался в преступлении у него забрали украденный телефон и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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