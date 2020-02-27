2020-02-27T10:05:23+03:00
Общество

Вячеслав Володин будет работать в Саратове

Председатель Госдумы планирует посетить три объекта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин будет работать на трех точках в Саратове.

Первой станет микрорайон «Ласточкино», где существует ряд инфраструктурных проблем — отсутствие подъездных путей к жилищному комплексу, дорог, тротуаров. Местные жители обращались в общественную приемную Вячеслава Володина, а также писали о своих проблемах в паблик volodin.saratov в соцсети Instagram.

Второй точкой посещения станет предуниверсарий — благотворительный проект председателя Госдумы для детей из малообеспеченных семей и сирот. В лицее будут учиться 400 ребят, начиная с восьмого класса, по направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура. Партнерами лицея станут ведущие вузы Саратова. Школьники из районов будут проживать в интернете на 125 человек. «Лицей-интернат 64» соединен с плавательным бассейном крытым переходом, предусмотрены условия для занятий спортом. Будут актовый и спортивный залы, комнаты для психологической разгрузки. В марте закончатся отделочные работы, поступит необходимое оборудование. В начале июля предуниверсарий должен открыться.

Визит завершится встречей Вячеслава Володина с саратовскими зоозащитниками и волонтерами. Планируется обсудить техзадание для проектирования, определение мест, где в Саратове нужны приюты.

Напомним, вопрос строительства приютов для бродячих животных был поднят на встрече Вячеслава Володина с жителями микрорайона «Авиатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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