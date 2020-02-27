Производственную линию холодильников «Саратов» заморозили на год

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:00:05+03:00

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Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов сегодня, 27 февраля, на пресс-конференции рассказал о ситуации на заводе «СЭПО-ЗЭМ».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас рассматривается возможность консервации линии по производству холодильников на год.

- Организовали встречу с Евгением Резником (директором ООО «СЭПО-ЗЭМ» — прим. ред), представителями торговых сетей. Обсудили ситуацию на рынке: она сложная, есть импортные и российские конкуренты. Здесь все жестче, чем в оборонной промышленности, — отметил Архипов.

Представители торговых сетей рассказали, с какими линейками продукции согласились бы иметь дело и по какой цене. Евгений Резник, в свою очередь, сообщил об объемах, необходимых для сохранения производства.

- Считаю, что со стороны предприятия должны быть приложены усилия по модернизации продукции. Можно пойти поработать ниже точки безубыточности некоторое время, пока эти изменения происходят, — заявил министр. В то же время он не стал давать оценку менеджменту предприятия. — Есть падение. Выводы делайте сами.

Мощность производства на заводе составляет 600 тыс. холодильников в год. Однако в последнее время объемы упали до 100–200 тыс. в год.

ИСТОЧНИК KP.RU