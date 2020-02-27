Рецидивист украл из веранды под Энгельсом болгарку и сдал ее в комиссионку

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:37:45+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области полиция вчера, 26 февраля, раскрыла кражу инструмента.

- Ночью 20 числа 43-летний житель Новопушкинского рассказал правоохранителям, что в 02:00 кто-то залез на его веранду, пристроенную к дому на улице Советкая и украл болгарку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело и задержала 23-летнего, ранее уже судимого парня. Он пояснил, что сдал похищенное в комиссионный магазин в Энгельсе-2.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU