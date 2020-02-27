Жители Саратова обеспокоились выбросами над Заводским районом

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:28:14+03:00

В соцсетях предполагают, что это дым или пар

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Жители Саратова в социальных сетях жалуются на непонятные выбросы в Заводском районе.

По мнению анонимного автора в группе «Саратов онлайн», выбросы могут исходить от завода «Саратоворгсинтез».

Не все комментаторы с ним согласились. Некоторые считают, что представленное фото не отражает действительность, а также заявляют, что в других районах города ничего такого не замечено.

- Это пар, с городиронь, спуск пара, при слабом ветре, долго не испаряется, абсолютно ничего вредного, у меня окна прямо напротив рядом, в шутку называю это фабрикой по производству облаков, так что все хорошо, успокойтесь, — написал пользователь Николай Рыблов (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Редакция обратилась за комментарием к пресс-службе завода «Саратоворгсинтез».

ИСТОЧНИК KP.RU