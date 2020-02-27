В Энгельсе мужчина позарился на 17 женских футболок и попал в колонию
В Энгельсе Саратовской области неоднократно судимого 45-летнего мужчину признали виновным в покушении на грабеж.
- Около 18:00 12 сентября 2019 года мужчина в одном из магазинов в ТЦ «Лазурный» забрал 17 женских футболок, затолкал их в пакет и вышел из помещения, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Все это заметила продавец, которая требовала вернуть похищенное. Рецидивист не послушался и выбежал на улицу. Однако его все же поймали сотрудники магазина.
Сумма похищенного составила более 13 тыс. рублей.
Суд приговорил покровчанина к десяти месяцам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU