2020-02-27T09:04:22+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина позарился на 17 женских футболок и попал в колонию

Сумма похищенного составила более 13 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области неоднократно судимого 45-летнего мужчину признали виновным в покушении на грабеж.

- Около 18:00 12 сентября 2019 года мужчина в одном из магазинов в ТЦ «Лазурный» забрал 17 женских футболок, затолкал их в пакет и вышел из помещения, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Все это заметила продавец, которая требовала вернуть похищенное. Рецидивист не послушался и выбежал на улицу. Однако его все же поймали сотрудники магазина.

Сумма похищенного составила более 13 тыс. рублей.

Суд приговорил покровчанина к десяти месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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