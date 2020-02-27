В Саратове родственники обнаружили в квартире мертвую пенсионерку
Начата проверка
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова погибла 72-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.
Тело пенсионерки было найдено 26 февраля в квартире дома по 1-му Динамовскому проезду Саратова. Ее обнаружили родственники, которые пришли проведать женщину, обеспокоенные тем, что она долго не выходила на связь и не отвечала на телефонные вызовы.
Следователи СУ СКР и медики провели осмотр тела. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU