В Вольске будут судить подростка, который вместе с отцом вывозил труп на санках

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:43:50+03:00

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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на 10 декабря прошлого года юноша вместе с отцом распивали алкоголь у себя в частном доме. У них в гостях был 39-летний мужчина.

Когда отец ушел спать, мальчик с собутыльником остались продолжать застолье. В какой-то момент мужчина вышел на улицу, а вернувшись, не стал снимать обувь. Это разозлило юного хозяина дома. Он сначала толкнул гостя, а потом избил его кулаками по лицу и ногой по телу.

Тело погибшего пролежало на полу весь день, пока юноша уходил по делам. Увидев, что у них дома труп, парень попросил отца помочь избавиться от него. Они на самодельных санках попытались вывезти погибшего на окраину города, но их заметил местный житель, который вызвал полицию.

Юноша признал вину и был взят под стражу. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU