Стала известна личность погибшего в ДТП под Смородинкой водителя «девятки»
Машиной управлял 52-летний мужчина
Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:
Стала известна личность погибшего в ДТП в Перелюбском районе Саратовской области, под селом Смородинка, водителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, автомобилем ВАЗ-2109 управлял 52-летний мужчина. Он погиб на месте.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Вторым автомобилем — Toyota Land Cruiser — управлял 36-летний мужчина. Он был госпитализирован, ему назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU