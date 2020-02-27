Стала известна личность погибшего в ДТП под Смородинкой водителя «девятки»

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:01:44+03:00

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Стала известна личность погибшего в ДТП в Перелюбском районе Саратовской области, под селом Смородинка, водителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, автомобилем ВАЗ-2109 управлял 52-летний мужчина. Он погиб на месте.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Вторым автомобилем — Toyota Land Cruiser — управлял 36-летний мужчина. Он был госпитализирован, ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU