2020-02-26T20:22:44+03:00
Общество

СГЮА и Саратовский областной суд подписали соглашение о сотрудничестве

Екатерина Семенова
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Фото предоставлено пресс-службой СГЮАФото предоставлено пресс-службой СГЮА
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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и Саратовским областным судом.

В мероприятии приняли участие врио ректора СГЮА, доцент Екатерина Ильгова, председатель Саратовского областного суда Федор Телегин, профессорско-преподавательский состав академии, студенты, магистранты и аспиранты вуза, а также представители судейского сообщества региона.

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

СГЮА и Саратовский областной суд связывает многолетнее плодотворное взаимодействие. Новые форматы предполагают расширение всех сфер сотрудничества вуза и судебного ведомства: привлечение практических работников судебной системы региона к учебному процессу, подготовка выпускников академии к будущей работе через стажировки и практики в органах судебной власти, проведение совместных научно-практических мероприятий, участие преподавателей академии в межведомственных совещаниях и деятельности квалификационных коллегий, и другие направления.

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

- Данное соглашение поможет нам организовать подготовку студентов и магистрантов на новом уровне, с привлечением практических работников из судейского корпуса, которые передадут свой бесценный опыт нашим начинающим юристам, примут участие в организации системы профессионального наставничества и кураторства, будут активно задействованы в воспитании и обучении будущих работников судебной системы региона и страны, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что роль суда в современном обществе постоянно возрастает, поэтому судья должен быть хорошо подготовлен, обладать всеми необходимыми для осуществления профессиональной деятельности знаниями, а также подчеркнул, что подписанное соглашение – это дальнейший шаг к расширению и углублению сотрудничества в новых современных и актуальных форматах.

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

Фото предоставлено пресс-службой СГЮА

ИСТОЧНИК KP.RU

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