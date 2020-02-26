В Татищевском районе ветеранам войны и труженикам тыла вручили юбилейные медали
В Татищевском районе 25 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в рамках праздничной программы в честь 75-летия Великой Победы, пожилым людям были вручены юбилейные памятные медали. Участие в мероприятии приняли сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Татищевского района, представители местной администрации и Совета ветеранов.
Награду получили: Зинаида Андрианова, Антонина Самойлова, Мария Колобова, Клавдия Умникова, Мария Шигаева, Николай Шишкин, Лидия Комратова, Лидия Сорокина.
ИСТОЧНИК KP.RU