В Саратовской области появятся шесть маршрутов для дачников
Пригородные поезда будут ходить более полугода
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С 25 апреля по 30 сентября в Саратовской области введут шесть пригородных поездов на направлениях Примыкание — Саратов — Тарханы — Сухой Карабулак, Примыкание — Саратов — Татищево — Аткарск.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, они будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям. А в период майских праздников — ежедневно.
Также с 1 мая будет возобновлена работа десяти городских и 14 пригородных сезонных дачных автобусных маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU