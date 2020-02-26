2020-02-26T16:12:44+03:00
Общество

В Саратовской области появятся шесть маршрутов для дачников

Пригородные поезда будут ходить более полугода
Дарья Вострикова
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С 25 апреля по 30 сентября в Саратовской области введут шесть пригородных поездов на направлениях Примыкание — Саратов — Тарханы — Сухой Карабулак, Примыкание — Саратов — ТатищевоАткарск.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, они будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям. А в период майских праздников — ежедневно.

Также с 1 мая будет возобновлена работа десяти городских и 14 пригородных сезонных дачных автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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