В Саратовской области появятся шесть маршрутов для дачников

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:12:44+03:00

Пригородные поезда будут ходить более полугода

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С 25 апреля по 30 сентября в Саратовской области введут шесть пригородных поездов на направлениях Примыкание — Саратов — Тарханы — Сухой Карабулак, Примыкание — Саратов — Татищево — Аткарск.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, они будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям. А в период майских праздников — ежедневно.

Также с 1 мая будет возобновлена работа десяти городских и 14 пригородных сезонных дачных автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU