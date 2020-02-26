В Саратовской области 28% жителей не имеют канализации

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:56:12+03:00

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В 2017-2018 годах только 72% жителей Саратовской области имели канализацию.

- В 2014 этот показатель был на 2% меньше. Также в 2014 году водопровод был у 77% саратовцев, а уже в 2018 — 80%. Показатель обеспеченности горячим водоснабжением с 2014-2015 годов к 2018 увеличился всего на 2% — с 56 до 58%, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате.

В 2019 году в области ввели более 11 тыс. квартир общей площадью 1,2 млн кв. м. За тот же год саратовцы построили 2,5 тыс. жилых домов на 700 тыс. кв. м.

Во время Всероссийской переписи населения — 2020 жителям региона будут задавать различные вопросы, в том числе касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства.

Напомним, что перепись будет проходить с 1 по 31 октября. Данные можно будет оставить самостоятельно на портале госуслуг, на переписных участках, МФЦ или дождаться переписчика дома.

ИСТОЧНИК KP.RU