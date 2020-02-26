Жителям Саратовской области рекомендуют не выходить на лед водоемов

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:11:49+03:00

С начала года на акватории Волги погибли два человека

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В Саратовской области с начала зимы со льдин спасены 56 человек. В зоне риска — дети и рыбаки. На акватории Волги погибли два любителя рыбалки — в Саратове и в Красноармейском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону, лед сейчас рыхлый, слоистый, недостаточно прочный, на середине реки встречаются промоины.

Специалисты оперативных служб предупреждают родителей: нужно оберегать своих детей от выхода на лед, объяснить, что нельзя ударять по замерзшему водоему ногами для проверки на прочность. Объяснить, что опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега, а также места, где видны трещины и лунки.

Если под человеком лед затрещал, нужно лечь на него и аккуратно перекатиться в безопасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU