Дом в Волжском районе Саратова стал объектом культурного наследия

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:10:31+03:00

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Жилой дом 1880 года постройки на перекрестке улиц Бабушкин взвоз, 21 и Мичурина, 113 в Саратове стал объектом культурного наследия.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, он был внесен в список выявленных объектов в 2001 году.

Специалист Галина Титова проведена экспертизу здания и выяснила, что объект является самодостаточным градостроительным элементом в структуре города, обладает визуальными связями с другими объектами культурного наследия, формирует восприятие исторического центра, имеет архитектурно-художественную ценность, мемориальная ценность — не выявлена.

После рекомендации о включении объекта в единый государственный реестр в категории местного был выпущен соответствующий приказ.

ИСТОЧНИК KP.RU