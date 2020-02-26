Житель Самойловского района отработает избиение друга бутылкой по голове

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:43:33+03:00

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Суд признал 57-летнего жителя Самойловского района виновным в причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 20 декабря мужчина со своим 49-летним приятелем пил спиртное у себя дома в селе Каменка. Во время застолья граждане поссорились и хозяин дома ударил четыре раза друга стеклянной бутылкой по голове, после чего та разбилась.

Горлышком разбитой бутылки он не менее пяти раз ударил оппонента по голове и один раз по левому запястью.

Теперь мужчина проведет полгода на исправительных работах с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU