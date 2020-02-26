Житель Самойловского района отработает избиение друга бутылкой по голове
Суд признал 57-летнего жителя Самойловского района виновным в причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 20 декабря мужчина со своим 49-летним приятелем пил спиртное у себя дома в селе Каменка. Во время застолья граждане поссорились и хозяин дома ударил четыре раза друга стеклянной бутылкой по голове, после чего та разбилась.
Горлышком разбитой бутылки он не менее пяти раз ударил оппонента по голове и один раз по левому запястью.
Теперь мужчина проведет полгода на исправительных работах с удержанием 10% заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU