С саратовских коров надоили 18,1 тыс. тонн молока

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:57:49+03:00

Показатель составил 106,8% к уровню 2019 года

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В Саратовской области с коров в сельхозпредприятиях на 25 февраля надоили 18,1 тыс.тонн молока, что составляет 106,8% к уровню 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой за сутки составил 335 тонн — 107% к уровню прошлого года.

В производстве молока лидируют Марксовский, Татищевский, Калининский, Базарно-Карабулакский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU