С саратовских коров надоили 18,1 тыс. тонн молока
Показатель составил 106,8% к уровню 2019 года
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В Саратовской области с коров в сельхозпредприятиях на 25 февраля надоили 18,1 тыс.тонн молока, что составляет 106,8% к уровню 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой за сутки составил 335 тонн — 107% к уровню прошлого года.
В производстве молока лидируют Марксовский, Татищевский, Калининский, Базарно-Карабулакский и Новобурасский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU